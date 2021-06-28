Son dakika gündem: İzmir'de yalnız yaşayan kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu
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Son dakika gündem: İzmir'de yalnız yaşayan kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu

Son dakika gündem: İzmir'de yalnız yaşayan kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Karabağlar ilçesinde yalnız yaşayan 49 yaşındaki kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yalnız yaşayan 49 yaşındaki kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mesut Fıçıcı'yı (49) bahçede hareketsiz yatarken görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fıçıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Vücudunda herhangi bir iz bulunmayan Fıçıcı'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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