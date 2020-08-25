Son dakika gündem: İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "şafak" operasyonu Gelen son dakika haberine göre İzmir'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

İzmir'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ettiği belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce şafak vakti belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA