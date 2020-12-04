Son dakika gündem: İzmir'de trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika gündem: İzmir'de trafik kazası: 3 yaralı

04.12.2020 07:07 | Son Güncelleme: 04.12.2020 07:10
Son dakika gündem: İzmir'de trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haber... İzmir'in Gaziemir ilçesinde kamyonun bariyere çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde kamyonun bariyere çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçay Caddesi havaalanı kavşağı yakınlarında Hüseyin S. idaresindeki 16 TE 708 plakalı kamyon, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

Kazada Hüseyin S. ve Gürkan K. hafif yaralanırken, Hasan S. ise kamyonun ön camından yola savurularak ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Hasan S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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