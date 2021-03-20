Son dakika haberi | Terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
20.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:59
Edinilen son dakika haberine göre İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda örgüte ait doküman ve dijital belgeler ele geçirildi.
Aramalarda bulunan iki kurusıkı tabanca ile ruhsatsız av tüfeğine el kondu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer