Son dakika haberi | Terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi | Terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

20.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:59

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda örgüte ait doküman ve dijital belgeler ele geçirildi.

Aramalarda bulunan iki kurusıkı tabanca ile ruhsatsız av tüfeğine el kondu.

Son dakika haberi | Terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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