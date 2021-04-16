Son dakika gündem: İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika gündem: İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika gündem: İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İZMİR'in Menderes ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne finans ve eleman temini yaptıkları öne sürülen Suriye uyruklu 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne finans ve eleman temini yaptıkları öne sürülen Suriye uyruklu 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne finans sağlayan ve eleman temini yapan 2 şüpheli olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından geçen çarşamba günü belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Suriye uyruklu Y.E. ve A.T.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Son dakika gündem: İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika gündem: İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika gündem: İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika gündem: İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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