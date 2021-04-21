Son dakika gündem: İzmir'de saman deposunda yangın
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Son dakika gündem: İzmir'de saman deposunda yangın

Son dakika gündem: İzmir'de saman deposunda yangın
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Tire ilçesinde saman deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Tire ilçesinde saman deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çiniyeri köyünde A.Ç'ye ait saman deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 5 bin balya samanının zarar gördüğü yangını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Öte yandan, jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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