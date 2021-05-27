Son dakika gündem: İzmir'de rüşvet operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: İzmir'de rüşvet operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem: İzmir'de rüşvet operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İzmir'de jandarma tarafından düzenlenen rüşvet operasyonunda biri kamu görevlisi 11 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'de jandarma tarafından düzenlenen rüşvet operasyonunda biri kamu görevlisi 11 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında 17 zanlı hakkında yakalama karara verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Bornova, Menemen, Çiğli, Buca, Bayraklı, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 1'i kamu görevlisi 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

İkametlerinde bulunamayan 6 zanlı aranıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

Arkadaşını kurtarmak isterken birlikte boğulmuşlar
Arkadaşını kurtarmak isterken birlikte boğulmuşlar
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
AK Parti'den yeni yasa teklifi! 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin cezaları ertelenecek
AK Parti'den yeni yasa teklifi! 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin cezaları ertelenecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Volkan Bozkır Adnan Menderes Antony Blinken Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Müge Anlı Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Nihat Özdemir Josef De Souza Meltem Hocaoğlu Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: İzmir'de rüşvet operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 15:11:29. #1.16#

title