Son dakika gündem: İzmir'de polis, arama yaptığı hafif ticari araçta 26 kilo 140 gram bonzai ele geçirdi
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Son dakika gündem: İzmir'de polis, arama yaptığı hafif ticari araçta 26 kilo 140 gram bonzai ele geçirdi

Son dakika gündem: İzmir'de polis, arama yaptığı hafif ticari araçta 26 kilo 140 gram bonzai ele geçirdi
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan hafif ticari araçta polis ekiplerince yapılan aramada 26 kilo 140 gram bonzai bulundu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan hafif ticari araçta polis ekiplerince yapılan aramada 26 kilo 140 gram bonzai bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İzmir Otoyolu Akalan Gişeleri'nde bir hafif ticari aracı durdurdu.

"Mia" isimli dedektör köpeğin de katıldığı aramada, bagajdaki valizlerde, paketler halinde bonzai bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun toplam ağırlığının 26 kilo 140 gram olduğu öğrenildi.

Araçtaki iki kişi gözaltına alındı. İşlemin ardından şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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Son dakika gündem: İzmir'de polis, arama yaptığı hafif ticari araçta 26 kilo 140 gram bonzai ele geçirdi - Haberler
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