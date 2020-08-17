Son dakika gündem: İzmir'de otluk alanda yangın
Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Urla ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
17.08.2020 01:13 | Son Güncelleme: 17.08.2020 02:10
İzmir'in Urla ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Özbek Mahallesi'ndeki hayvan barınağı yakınında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz ile 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin müdahaleyi sürdürdüğü yangın, kısmen kontrol altına alındı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA