Son dakika gündem: İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika gündem: İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika gündem haberi: İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındıİZMİR'in Urla ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan yaptığı müdahale sonrası kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

25.08.2020 01:40 | Son Güncelleme: 25.08.2020 01:44

İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR'in Urla ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan yaptığı müdahale sonrası kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, İskele Mahallesi Yıldıztepe Şehitliği yakınındaki otluk alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 2 dozer ve belediye araçları sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Son dakika gündem: İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: DHA

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