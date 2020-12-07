Son dakika gündem: İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kardeşten biri öldü
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Son dakika gündem: İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kardeşten biri öldü

07.12.2020 09:29 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:32
Son dakika gündem: İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kardeşten biri öldü

Son dakika haberleri: İzmir'in Karabağlar ilçesinde sahte içki kaynaklı metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kardeşlerden biri öldü, diğerinin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sahte içki kaynaklı metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kardeşlerden biri öldü, diğerinin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Günaltay Mahallesi'nde Ali A. (50) ve ağabeyi Yüksel A. (59), rahatsızlanmaları üzerine ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sahte içki kaynaklı metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kardeşlerden Ali A, hastanede yaşamını yitirdi.

Tedavisi süren Yüksel A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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