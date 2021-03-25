Markete soygun girişimi güvenlik kamerasında
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Markete soygun girişimi güvenlik kamerasında

25.03.2021 07:33 | Son Güncelleme: 25.03.2021 07:48

İzmir'in Bornova ilçesinde marketler zincirine ait bir iş yerindeki silahlı soygun girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde marketler zincirine ait bir iş yerindeki silahlı soygun girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, Yener Caddesi'ndeki markete girerek çalışana sigara almak istediğini söyledi.

O sırada kasaya yönelen market çalışanı N.C. (24), raftan aldığı sigarayı uzatırken şüpheli yanında bulundurduğu silahı doğrultarak ateş ettikten sonra kasada bulunan paraları istedi.

Şüpheli, kasanın açılmaması üzerine marketten çıkarak kaçtı.

Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Soygun girişimi marketin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Markete soygun girişimi güvenlik kamerasında
Markete soygun girişimi güvenlik kamerasında
Markete soygun girişimi güvenlik kamerasında
Markete soygun girişimi güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı

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