Son dakika gündem: İzmir'de makilik yangını

Son dakika gündem haberi: İZMİR'in Torbalı ilçesindeki makilikte, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki makilikte, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

Kırsal Bozköy ile Çapak mahalleleri arasında kalan makilikte, saat 12.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz, 2 su tankeri ve 1 helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can