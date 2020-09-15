Son dakika gündem: İzmir'de kaçak kazı faciası: 2 ölü, 3 yaralı
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Son dakika gündem: İzmir'de kaçak kazı faciası: 2 ölü, 3 yaralı

Son dakika gündem haberi... İzmir'de kaçak kazı faciası: 2 ölü, 3 yaralıİZMİR'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı yapmak için yaklaşık 13 metrelik kuyuya giren 5 kişi kuyudaki gazdan zehirlenirken, kimliği henüz belirlenemeyen 2 vatandaş hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

15.09.2020 01:19 | Son Güncelleme: 15.09.2020 01:23

İzmir'de kaçak kazı faciası: 2 ölü, 3 yaralı

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı yapmak için yaklaşık 13 metrelik kuyuya giren 5 kişi kuyudaki gazdan zehirlenirken, kimliği henüz belirlenemeyen 2 vatandaş hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Olay saat 20.00 sıralarında Efes Antik Kenti yakınlarında bulunan Herkül Kalesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre kaçak kazı yapmak için bölgeye gelen 5 arkadaş, jeneratörle derinliği yaklaşık 13 metrelik bir kuyuya girdi. Kuyudaki gaz sebebiyle fenalaşan Nazım Türkeş ve Gürsel Kutlu dışarıya çıkarak kendi imkanlarıyla Selçuk Devlet Hastanesi'ne gitti. İki yaralı, kuyuda üç arkadaşının daha olduğunu söylemesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AKS 110 ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları sonucunda ekipler, kuyuda kimliği belirlenemeyen 2 kişinin cansız bedenine ulaştı, 1 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

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Son dakika gündem: İzmir'de kaçak kazı faciası: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA

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