İzmir'de, hayvan çiftliğinde korkutan yangın
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İzmir'de, hayvan çiftliğinde korkutan yangın

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de, hayvan çiftliğinde korkutan yangınİZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, hayvan çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürülürken, çiftlikte hasar oluştu.

İzmir'de, hayvan çiftliğinde korkutan yangın

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, hayvan çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürülürken, çiftlikte hasar oluştu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Armutlu Sanayi Caddesi mevkiinde bulunan bir çiftlikte çıktı. İddiaya göre, çiftlikte çalışan işçilerin demir malzemeleri kesmesi esnasında etrafa saçılan kıvılcımlar saman dolu depoya sıçradı. Bu sırada samanlar birden alev aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına hemen müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çiftliğin samanlık olarak kullanılan bölümü tamamen yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de, hayvan çiftliğinde korkutan yangın
İzmir'de, hayvan çiftliğinde korkutan yangın
İzmir'de, hayvan çiftliğinde korkutan yangın
İzmir'de, hayvan çiftliğinde korkutan yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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