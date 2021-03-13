Son dakika gündem: İzmir'de eşi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kadın öldü
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Son dakika gündem: İzmir'de eşi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kadın öldü

13.03.2021 20:07 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:13
Son dakika gündem: İzmir'de eşi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kadın öldü

Son dakika haberleri: İzmir'in Bornova ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından silahla vurulduğu öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından silahla vurulduğu öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Ümit Mahallesi'nde oturan Hüseyin T. (34) ile eşi Hüsna T. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla eşine ateş eden Hüseyin T, kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi Hüsna T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Hüsna T'nin daha önce eşiyle tartıştıktan sonra gittiği babasının evinde bir süre kaldıktan sonra geri döndüğü öğrenildi.

Hüseyin T'nin ise çeşitli suçlardan kaydının olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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