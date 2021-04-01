Son dakika gündem: İzmir'de eniştesini bıçakla öldüren kişi tutuklandı
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Son dakika gündem: İzmir'de eniştesini bıçakla öldüren kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: İzmir'de eniştesini bıçakla öldüren kişi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün çıkan bıçaklı kavgada eniştesini öldüren kişi, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün çıkan bıçaklı kavgada eniştesini öldüren kişi, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İlçede dün Kazım Karabekir Mahallesi'nde C.G'yi bıçakla ağır yaralayıp ölümüne neden olan ve polis ekiplerince gözaltına alınan K.S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, C.G'nin K.S.B'nin kardeşinin eşi olduğu ve daha önceden de tartışıp kavga ettikleri öğrenildi.

Olay

İzmir'in Karabağlar ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde dün K.S.B. ile C.G, arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, K.S.B tarafından bıçakla ağır yaralanan C.G, kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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