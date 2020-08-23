Son dakika gündem: İzmir'de çıkan yangında 40 ton saman yandı Bir son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir çiftliğin deposunda çıkan yangında 40 ton saman yandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir çiftliğin deposunda çıkan yangında 40 ton saman yandı. Bayramkuyu mevkisinde Mehmet Bayındır'a ait çiftlikte bulunan saman deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında 40 ton saman yandı. Çiftlik sahibi Mehmet Bayındır, yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiğini belirterek "Bir anda dumanların geldiği gördük. Hayvanları hemen yangın mahallinden uzaklaştırdık. Gerekli müdahale yapılmasına rağmen yine de 40 ton samanım yangında zarar gördü." dedi. Kaynak: AA