Son dakika gündem: İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı Son dakika haberi... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Beşpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yanın çıktı.

Yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait 1 helikopter ve çok sayıda arazöz müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı.

Kaynak: AA