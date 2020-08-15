Son dakika gündem: İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
15.08.2020 19:03 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:59
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Beşpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yanın çıktı.
Yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait 1 helikopter ve çok sayıda arazöz müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı.
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Kaynak: AA