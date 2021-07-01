Son dakika gündem: İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi ve arkadaşını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... İzmir'in Buca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ile arkadaşını tabancayla yaralayan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kişi, Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı.

İzmir'in Buca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ile arkadaşını tabancayla yaralayan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kişi, Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adatepe Mahallesi'nde eşi S.B. (27) ile o sırada aynı evde bulunan Y.T'yi (28) silahla yaraladıktan sonra kaçan O.B'yi (30) yakalamak için çalışma başlattı.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin, arkadaşı T.Ö. ile kiraladıkları otomobille Muğla'nın Milas ilçesine kaçtığını belirledi.

O.B. ile T.Ö, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak düzenlenen operasyon sonucu otomobilde yakalandı.

İzmir'e getirilen O.B'nin emniyetteki ifadesinde, eşi S.B'nin yaşadığı eve gittiğini, camdan içeri baktığında Y.T. ile oturduklarını görerek sinirlendiğini, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

O.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, T.Ö. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Bu arada, ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen silahı da Konak ilçesindeki bir adreste buldu.

Olay

Adatepe Mahallesi'nde O.B, boşanma aşamasındaki eşi S.B. ile o sırada aynı evde bulunan Y.T'nin bulunduğu ikamete gelmiş, taraflar bir süre tartıştıktan sonra O.B. tabancayla S.B. ve Y.T'ye ateş açıp kaçmıştı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılmıştı.

O.B, eşi ve arkadaşını vurduğu sırada çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel