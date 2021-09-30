Son dakika gündem: İzmir'de bıçakla yaralanan genç öldü

TORBALI, İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde bıçakla yaralanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde karşılaşan Batuhan Barlak ile Suriye uyruklu M.A, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Barlak, kalbinden bıçakla yaralandı. 112 Acil Servis ekibince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barlak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, M.A'yı gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.