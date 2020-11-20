Son dakika gündem: İzmir'de 65 ve üstü yaş grubu, cuma günleri 1 saat fazla dışarıda kalacak
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Son dakika gündem: İzmir'de 65 ve üstü yaş grubu, cuma günleri 1 saat fazla dışarıda kalacak

20.11.2020 17:59 | Son Güncelleme: 20.11.2020 18:02
Son dakika gündem: İzmir'de 65 ve üstü yaş grubu, cuma günleri 1 saat fazla dışarıda kalacak

Gelen son dakika haberine göre İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarıya çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 ve üstü yaş grubundakilerin cuma günleri dışarıda kalma süresi, 1 saat uzatıldı.

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarıya çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 ve üstü yaş grubundakilerin cuma günleri dışarıda kalma süresi, 1 saat uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, daha önce 65 ve üzeri yaş vatandaşların 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabileceklerine karar verildiği hatırlatıldı.

Konunun yeniden değerlendirildiği, bu yaş grubu vatandaşların, cuma günleri saat 14.00'e kadar dışarıda kalabilmelerine imkan tanıyan kararın alındığı belirtildi. Diğer günlerde ise bu yaş grubunun, yine 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, yeni alınan Kovid-19 tedbirlerinin uygulamasıyla ilgili detayları internet sitesinden paylaşmış, dışarıya çıkmalarına kısıtlama getirilen yaş gruplarına ilişkin kararların, cuma namazı dikkate alınarak hıfzıssıhha kurullarınca değerlendirilebileceğini bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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