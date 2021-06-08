Son dakika gündem: İzmir'de 1 haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 20 tutuklama

Son dakika haberler: İZMİR'de, son 1 hafta içinde polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve uygulamalarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 20 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'de, son 1 hafta içinde polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve uygulamalarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 20 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 31 Mayıs-6 Haziran'da yapılan uygulama ve operasyonlarda; 658 gram esrar-skunk, 26 kilo 161 gram sentetik kannabinoid, 137 Hint keneviri, 387 gram metamfetamin, 1 ecstasy, 1326 sentetik ecza maddesi, 2 tabanca, 1 tüfek, 1 şarjör ve 9 mermi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 60 şüpheliden 20'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 21'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay