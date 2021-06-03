İzmir Büyükşehir itfaiye merkezindeki skandal görüntülerle ilgili flaş gelişme
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İzmir Büyükşehir itfaiye merkezindeki skandal görüntülerle ilgili flaş gelişme

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait yangın eğitim merkezinde 3 kadının itfaiye aracını kullanmasına dair skandal görüntülere ilişkin başlatılan soruşturmada;

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait yangın eğitim merkezinde 3 kadının itfaiye aracını kullanmasına dair skandal görüntülere ilişkin başlatılan soruşturmada; itfaiyede görevli 4 kişinin, 3 kadının itfaiye aracını merak ettikleri için binmelerine izin verdiklerini söyledikleri öğrenilirken, 1 itfaiye personeli açığa alındı. Belediyeye ait şirkete bağlı 3 personel hakkında ise disiplin soruşturması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, sokağa çıkma kısıtlamasının da uygulandığı geçtiğimiz pazar günü meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen 3 kadın, eğitim merkezine girdi. Burada itfaiye araçlarını kullanan ve araçların arkasında seyahat eden kadınlar, o anları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Belediyenin itfaiye araçlarını cesurca kullanan kadınların davranışları ve buna müsaade eden personeller büyük tepki çekerken, bazı vatandaşlar da İzmir Büyükşehir Belediyesini sorumsuz davranmakla suçladı. Görüntüler kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

'YANGIN VAR DEDİLER GELDİK'

Toros Yangın Eğitim Merkezi'nde çekilen videoda, kadınlardan biri itfaiye aracını kullanırken, diğer ikisi de aracın arkasına asılarak seyahat etti. Kadınların aracı kullandığı esnada, yolcu konumunda ve aracın arkasında bir itfaiye personelinin yer aldığı görüldü. Öte yandan videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan kadınların 'Yangın var dediler geldik' ifadesi ise dikkat çekti.

1 İTFAİYE PERSONELİ AÇIĞA ALINDI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından gelen tepkilere cevap veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi resmi hesabı, "Merhaba, halkımızın can ve mal güvenliğini korumakla görevli itfaiye teşkilatımızın böyle bir olayla anılması kabul edilemez. Yetkili birimler bilgilendirilmiş ve konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulunuldu. Soruşturma kapsamında; 1 itfaiye personeli açığa alınırken, belediyeye ait şirkette sözleşmeli personel olan ve İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev yapan 3 kişi de itfaiyedeki işlerine son verilip, kayıtlı oldukları şirkete gönderildi. Bu 3 kişi hakkında ise disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.

İTFAİYE ARACINI MERAK ETTİKLERİ İÇİN BİNMELERİNE İZİN VERMİŞLER

Öte yandan itfaiyede görevli 4 kişinin, ziyarete gelen ve itfaiye aracını merak ettiklerini dile getiren 3 kadına araca binmeleri için izin verdiklerini söyledikleri öğrenilirken, görüntüleri paylaşan 3 kadının ise gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarını kapattıkları belirtildi.

-İHA-

İzmir Büyükşehir itfaiye merkezindeki skandal görüntülerle ilgili flaş gelişme
İzmir Büyükşehir itfaiye merkezindeki skandal görüntülerle ilgili flaş gelişme
İzmir Büyükşehir itfaiye merkezindeki skandal görüntülerle ilgili flaş gelişme
İzmir Büyükşehir itfaiye merkezindeki skandal görüntülerle ilgili flaş gelişme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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