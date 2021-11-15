Son dakika gündem: İtalya'nın Sardinya Adası'nda meydana gelen selde bir kişi öldü

İtalya'nın batısındaki Sardinya Adası'nda şiddetli yağmurun neden olduğu selde bir kişinin öldüğü, dört kişinin kayıp olduğu bildirildi.

İtalyan ajansı ANSA'nın haberine göre, adanın güneyinde etkili olan sağanak Sant'Anna Arresi beldesinde sele yol açtı. Beldede arabasından indikten sonra sele kapılıp kaybolan 80 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı.

Selden etkilenen Cagliari kenti yakınlarındaki Sarroch bölgesinde de ava çıkan dört kişiden haber alınamadığı, İtalyan itfaiyesinin, avcıları bulmak için başlattığı çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Bu arada yine aynı bölgede sel nedeniyle mahsur kalan beş avcının kurtarıldığı basına yansıdı.

Selin en çok etkilediği Cagliari kentinde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verileceği açıklandı.

Sivil Savunma Sardinya Bölge Birimi, bölgede meteorolojik alarm durumunu sarıdan turuncuya yükselterek olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam edeceğini bildirdi.