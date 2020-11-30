Son dakika gündem: İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 627 ölüm
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Son dakika gündem: İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 627 ölüm

30.11.2020 20:27 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:31
Son dakika gündem: İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 627 ölüm

Bir son dakika haberine göre İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 627 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 55 bin 567'ye yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 627 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 55 bin 567'ye yükseldi.

İtalya'da korona virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 130 bin 524 testte 16 bin 377 yeni pozitif vaka tespit edildiği ve 627 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede toplam vaka sayısının 1 milyon 601 bin 554'e, toplam can kaybının 55 bin 567'ye ulaştığı aktarıldı. Ülkede toplam aktif vaka sayısı ise 788 bin 471'e geriledi. Bakanlık, son 24 saatte 23 bin 4 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğunu aktardı.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısında Cuma gününden bu yana devam eden düşüş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının son 24 saatte 9 kişi azalarak, toplam 3 bin 744'e gerilediğini açıkladı. - ROMA

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Son dakika gündem: İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 627 ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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