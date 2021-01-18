Son dakika gündem: İtalya Başbakanı Conte, hükümet krizi hakkında konuştu Açıklaması

Son dakika haberleri... İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, liderlik ettiği dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan hükümet krizinin bir temeli olmadığını, krizi önlemek için her şeyi yaptığını söyledi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, liderlik ettiği dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan hükümet krizinin bir temeli olmadığını, krizi önlemek için her şeyi yaptığını söyledi.

Başbakan Conte, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde yaklaşık bir saat boyunca, koalisyon ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin 13 Ocak'ta, 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler (LeU) ile oluşturduğu dörtlü koalisyondan çekildiğini açıklamasıyla baş gösteren siyasi krize dair değerlendirmelerde bulundu.

Conte, parlamentoda bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son tedbirleri ya da son şeklini verdikleri Avrupa Birliği'nden gelen kurtarma fonunun detayları için değil, hükümet krizi için toplandıklarını, Iv'nin kabinedeki bakanlarını çekmesiyle vatandaşların gözünde "anlaşılmaz" bir kriz çıktığını söyledi.

Iv'nin koalisyondan çekilmesini önlemek için her türlü çabayı verdiklerini ifade eden Conte, şunları kaydetti:

"Bu krizin bir temeli yok. Bunu önlemek için her şeyi yaptım. Bu kriz, ülkede derin bir şaşkınlık yarattı. Ülkeye, sadece Spread'i (İtalya ile Almanya'nın 10 yıllık tahvilleri arasındaki faiz farkı) arttırdığı için değil, aynı zamanda uluslararası medyanın ilgisini çekmesi sebebiyle de daha fazla ciddi zarar verme riski taşıyor. Samimi şekilde söylemek gerekirse yaşananlar silinemez. Şimdi sayfayı çevirme zamanı. İtalya, uyumlu bir hükümeti hak ediyor."

Conte'den sorumluluk sahibi parlamenterlere çağrı

İtalya'nın mücadele ettiği sorunların yüksek seviyede uyum gerektirdiğini dile getiren Başbakan, "En üst düzeyde uyum ve parlamentoda en geniş uzlaşmayı gerektiriyor. Görevlerinin hassasiyetinin bilincinde, istekli, bencillikten ve kişisel çıkardan uzak bir hükümet ve parlamento gücüne ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetlerine destek çağrısı yapan Başbakan Conte, "Bu ittifak zaten M5S, PD ve LeU tarafından desteklenen sağlam bir diyalog temeline dayanmaktadır. Avrupa yanlısı, liberal, halkçı, sosyalistlerden gelecek katkılar, bu ittifakın zenginleşmesini sağlayabilir. Açık ve şeffaf bir destek istiyorum." diye konuştu.

İtalya'nın bu yıl G20 Dönem Başkanlığı'nı üstlendiğini ve mayısta Küresel Sağlık Zirvesi'ni düzenleyeceğini anımsatan Başbakan Conte, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevgili vatandaşlar, güven karşılıklı, iki yönlü beslenen bir şey olmalıdır. Devlet kurumlarına karşı büyük bir sorumluluk örneği gösteriyorsunuz. Bugünkü oylamayla devlet kurumları da bizi bu belirsizlik durumuna sürükleyen ciddi sorumsuzluğu geride bırakarak bu güvene karşılık vereceğine eminim."

Muhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, Conte'nin konuşmasında bahsettiği seçim yasası ve reformlar için "Herhalde Mars'ta yaşıyor" diyerek, tepki gösterdi. Salvini, erken seçimlere gidilmesinin bu krizden çıkış yolu olarak gösterdi.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Başbakan Conte'nin konuşmasına ilişkin, meclisteki siyasi parti temsilcilerinin yanıt ve eleştirileriyle devam ederken, daha sonra hükümet üzerinde güven oylamasına geçilmesi bekleniyor.

Conte hükümetinin, sandalye sayısı bakımından 630 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde güven oyu tazelemesinde sorun yaşamayacağı belirtiliyor.

2. Conte hükümeti için asıl kritik oylama yarın Senato'da

Başbakan Conte, yarın da hükümetinin çoğunluk açısından sandalye sayısının kritik olduğu parlamentonun üst kanadı Senato'ya hitap edecek ve ardından güvenoyu arayacak.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Conte hükümetinin şu anda 321 sandalyeli Senato'da çoğunluk sayısı 161'in altında olduğu ve bu konuda temasların sürdüğü belirtiliyor.

Conte hükümeti, Senato'dan güvenoyu alamazsa Başbakan Conte'nin Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sunması bekleniyor.

M5S, PD, LeU ve Iv'in oluşturduğu ve "2. Conte Hükümeti" olarak anılan koalisyon, yine Giuseppe Conte liderliğindeki M5S ile aşırı sağcı Lig Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümetinin yerine 5 Eylül 2019'da kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin