Son dakika gündem: İSTANBUL YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Son dakika gündem haberi: Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHABağcılar'da gece saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki bir çocuğa otomobil çarptı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Bağcılar'da gece saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki bir çocuğa otomobil çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü de gözaltına alındı.

Kaza Bağcılar, 15 Temmuz Mahallesi'nde gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 FF 1403 plakalı aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Gülbahar Caddesi'nde seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen L. Ş. (14) isimli çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle L. Ş. isimli çocuk ağır yaralandı. Bu sırada başka bir olayla ilgili orada bulunan polis ekipleri duruma hemen müdahale ederek olay yerine ambulans çağırdı. Ekipler, sürücüyü de gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Bu sırada kaza sonrası yaralanan çocuğun yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonrası yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı