Son dakika gündem: İSTANBUL VALİLİĞİ: BAŞSAVCILIĞIN TALİMATIYLA 159 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
01.02.2021 23:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 23:59
Gelen son dakika haberine göre İSTANBUL DHAİstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde toplam 159 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İSTANBUL DHA
İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde toplam 159 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen 108, Rektörlüğü ablukaya almak suretiyle bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerinden vazgeçmeyen göstericilerden 51 olmak üzere toplam 159 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı