Son dakika gündem: İSTANBUL-SARIYER'DE TEM OTOYOLU'NDA POLİS ARACIYLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Son dakika haberler: Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL DHASarıyer, TEM Otoyolu Edirne istikametiHarp Akademileri mevkiinde polis aracıyla otomobil çarpıştı.

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL DHA

Sarıyer, TEM Otoyolu Edirne istikametiHarp Akademileri mevkiinde polis aracıyla otomobil çarpıştı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde yolda 2 şerit trafiğe kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı