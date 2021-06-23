Son dakika gündem: İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı
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Son dakika gündem: İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, İstanbul merkezli Aydın ve Sivas'ta 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 32 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika gündem: İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı
Son dakika gündem: İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı
Son dakika gündem: İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı
Son dakika gündem: İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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