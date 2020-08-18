Son dakika gündem: İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: çok sayıda gözaltı
Son dakika gündem haberine göre FETHULLAHÇI terör örgütü(FETÖ)'ne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.
18.08.2020 07:48 | Son Güncelleme: 18.08.2020 07:55
FETHULLAHÇI terör örgütü(FETÖ)'ne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
16 ilde 62 hedefe yönelik gerçekleştirilen operasyon, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yapıldı.
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Kaynak: DHA