İstanbul'da FETÖ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin sözde mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin sözde mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmalarında, şüphelilerin FETÖ/PDY terör örgütünün sözde mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği, Bylock kullanıcısı oldukları olduğu ve FETÖ/PDY terör örgütünün tepe yöneticisi konumundaki kişiler ile irtibatlı olan şahıslarla operasyonel hat kullanmak suretiyle iletişime geçtikleri ve büfe/sabit hattan örgütsel iletişim modeline uygun olarak arandıkları tespit edildi. Örgüt ile bağlantılı oldukları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığında görevli 1 Üsteğmen, 1 Uzman Çavuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 1 Uzman Çavuş, Trakya Üniversitesinde görevli 1 Araştırma Görevlisi, Bursa Barosuna bağlı 1 avukat, 1 öğretmen ve 9 sivil şahıs olmak üzere toplamda 15 şüpheliyi yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 8 farklı ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı