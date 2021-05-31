İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu; 30 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu; 30 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu; 30 şüpheli adliyeye sevk edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ali Çağlar TINBEK / İstanbul merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 14'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ali Çağlar TINBEK/ İstanbul merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 14'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. 16 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, cuma sabah 05.00'te FETÖ'nün aktif öğrenci yapılanmasına operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Erzurum, Aydın, Denizli, Çanakkale, İzmir'de 56 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Polis Akademisi'nde öğrenim görürken FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesi ile ilişiği kesilen, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibat ve iltisaklarının devam ettiği tespit edilen 46 eski Polis Akademisi öğrencisine yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon anları kameraya yansıdı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. 16 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı belirtildi. 16 şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı. 14şüpheli hakkında ise Adli Kontrol Hükümleri uygulandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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