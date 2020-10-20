İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 36 kişi yakalandı
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İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 36 kişi yakalandı

20.10.2020 12:47 | Son Güncelleme: 20.10.2020 13:06

İstanbul merkezli 4 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 36 kişi yakalandı.

İstanbul merkezli 4 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 36 kişi yakalandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Mardin, Gaziantep ve Diyarbakır'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 06.00'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 36 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 kilo 472 gram esrar, tabanca, 47 fişek, 3 bin 654 dolar, 205 avro, 100 frank, 60 pound ile 74 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 36 kişi yakalandı
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 36 kişi yakalandı
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 36 kişi yakalandı
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 36 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 13:06:36. #1.14#
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