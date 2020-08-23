Son dakika gündem: İSTANBUL-KARTAL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: İSTANBUL-KARTAL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Son dakika haberleri: ALİ ABLAY KARTAL'da 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda bir miktar kaçak tütün ve tütün malzemesi ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika gündem: İSTANBUL-KARTAL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU
23.08.2020 16:00 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:32

ALİ ABLAY KARTAL'da 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda bir miktar kaçak tütün ve tütün malzemesi ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Kartal'da 3 ayrı adrese yönelik düzenlenen operasyonda; adreslerde yapılan aramalarda; 63.600 adet dolu makaron  89 Kilogram kıyılmış tütün  23 Kilogram bandrolsüz tütün   228 kutu sigara  24 paket nargile tütünü   1 adet havalı makaron dolum makinesi ele geçirildi.  6 şüpheli gözaltına alındı. "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler, adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. Baskın yapılan iş yeri zabıta görevlileri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu Ekonomi
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu Ekonomi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek Ekonomi
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi Güncel
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu 3. Sayfa
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu 3. Sayfa
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Beyrut'ta patlamadan etkilenen hayvanlar böyle kurtarılıyor
Beyrut'ta patlamadan etkilenen hayvanlar böyle kurtarılıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı
Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Marmaris'te karaya oturan lüks tekne vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Marmaris'te karaya oturan lüks tekne vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Muharrem İnce Mustafa Şentop Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Demet Akalın Engin Altan Düzyatan
Spor Can Bartu Fuat Çapa Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Kaza Adana Dereli
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: İSTANBUL-KARTAL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 16:40:09. #1.15#
title