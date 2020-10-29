Son dakika haber... İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonu

29.10.2020 03:45 | Son Güncelleme: 29.10.2020 04:02

Son dakika haberleri: İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonu DHKP-C terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonu

İSTANBUL - DHKP-C terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet müdürlüğüne bağlı TEM(Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekipleri terör örgütü DHKP-C'ye yönelik çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona polis özel harekat ekipleri de destek verdi. Operasyonlar kapsamında birçok ev ve işyerinde aramalar yapıldı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

Son dakika haber... İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonu
Son dakika haber... İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonu
Son dakika haber... İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonu
Son dakika haber... İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonu
Son dakika haber... İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonu
Son dakika haber... İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonu
Son dakika haber... İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonu
Son dakika haber... İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonu
Son dakika haber... İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Şeyma Subaşı Eser Yenenler Hatice Çarpar
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Burak Yılmaz
Daha Fazla Türk Kaza Yangın Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonu - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 04:02:16. #1.15#
title