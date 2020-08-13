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Son dakika gündem: İstanbul'da 'tapu' operasyonu

Bir son dakika haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu İlçe Tapu Müdürlüğü'nde bazı tapular üzerinde usulsüz işlem yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek 3'ü tapu görevlisi olmak üzere toplam 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

13.08.2020 09:52 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:10

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu İlçe Tapu Müdürlüğü'nde bazı tapular üzerinde usulsüz işlem yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek 3'ü tapu görevlisi olmak üzere toplam 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, Zeytinburnu İlçe Tapu Müdürlüğü'nde maddi menfaat temin etmek için yapılan müracaat işlemleri ve tapu işlemlerinin öne alındığı, bu işlemlerin tapu görevlileri tarafından takip edilerek ilgililerine bilgi verildiği, tapu çalışanlarının yapılacak işlemler ile ilgili işlem sahiplerini yönlendirerek süreci hızlandırdıkları, tapu kayıtları üzerinde usulsüz sorgu yapılarak bu bilgilerin yetkisiz kişilerle paylaşıldığı tespit etti.

Bu bilgiler neticesinde düğmeye basan ekipler, Zeytinburnu, Sarıyer, Sultangazi ve Güngören ilçelerinde tespiti yapılan adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3'ü tapu görevlisi olmak üzere toplam 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

(İHA)

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Son dakika gündem: İstanbul'da 'tapu' operasyonu

Kaynak: İHA

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