Son dakika gündem: İstanbul'da sıcaktan bunalan çocuklar denize girerek serinledi
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Son dakika gündem: İstanbul'da sıcaktan bunalan çocuklar denize girerek serinledi

Son dakika gündem: İstanbul'da sıcaktan bunalan çocuklar denize girerek serinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İstanbul'da son günlerde etkisini artıran sıcak havalardan bunalan çocuklar, Karaköy'de denize girerek serinledi.

İstanbul'da son günlerde etkisini artıran sıcak havalardan bunalan çocuklar, Karaköy'de denize girerek serinledi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcak havalar etkisini arttı. İstanbul'da hava sıcaklığının 34 dereceyi aşmasıyla çocuklar serinlemek için denize akın etti. Kavurucu sıcakların etkili olduğu şehirde, nem oranının da yükselmesiyle çocuklar Karaköy'de tarihi yarımada manzarasıyla denize girerek serinledi. - İSTANBUL

Son dakika gündem: İstanbul'da sıcaktan bunalan çocuklar denize girerek serinledi
Son dakika gündem: İstanbul'da sıcaktan bunalan çocuklar denize girerek serinledi
Son dakika gündem: İstanbul'da sıcaktan bunalan çocuklar denize girerek serinledi
Son dakika gündem: İstanbul'da sıcaktan bunalan çocuklar denize girerek serinledi
Son dakika gündem: İstanbul'da sıcaktan bunalan çocuklar denize girerek serinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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