Son dakika gündem: İstanbul'da servis aracıyla minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberine göre Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Altınşehir Mahallesi NATO Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 LKM 119 plakalı servis aracı ile Acısu Caddesi'nden çıkan bir minibüs çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle servis aracı yan devrilerek cadde üzerinde sürüklendi, minibüs ise yol kenarındaki MOBESE direğine çarptı.

Görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçlerince cadde üzerine şerit çekilerek önlem alındı.

Kazada, serviste bulunan 6 kişi yaralandı, sürücünün yanında oturan Eyüp Sönmez yaşamını yitirdi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk