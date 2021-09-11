Son dakika gündem: İstanbul'da sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı - Haberler
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Son dakika gündem: İstanbul'da sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: İstanbul'da sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Büyükçekmece'de, yüklü miktarda sahte içkiyi çalıştıkları kargo firması üzerinden piyasaya sürmeye çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Büyükçekmece'de, yüklü miktarda sahte içkiyi çalıştıkları kargo firması üzerinden piyasaya sürmeye çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, üretilen yüklü miktarda sahte içkiyi çalıştıkları Büyükçekmece'deki kargo şirketi aracılığıyla piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında kargo şirketine düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 4 bin 525 litre sahte içki ile içki ambalajlamada kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika gündem: İstanbul'da sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı - Haberler
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