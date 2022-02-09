Son dakika gündem: İstanbul'da polisin kaçan otomobile açtığı uyarı ateşinde bir kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bakırköy'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobile yapılan uyarı ateşinde, merminin isabet ettiği kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bakırköy ilçesinde saat 15.10 sıralarında ekipler tarafından yapılan sabit uygulama noktasında "dur" ihtarında bulunulan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı.

E-5 güney istikametinde makas atarak kaçan aracın sürücüsünün elindeki silahı göstermesi üzerine, görevli personel tarafından şüpheliyi uyarmak ve aracı durdurmak amacıyla uyarı ateşi açıldı.

Çevredeki araçlara çarparak duran otomobilden yaya olarak kaçan S.K, ekiplerce yakalandı.

Araçta yapılan incelemede, ön yolcu koltuğunda bulunan Y.A'nın mermi isabet etmesi sonucu yaralandığı anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan Y.A, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, 1 dolu tabanca şarjörü ve seyyar çakar tertibatı ele geçirildi.

Araç sürücüsü S.K'nın kasten yaralama, tehdit, 6316 Sayılı Kanun'a muhalefet, uyuşturucu madde kullanma gibi suçlardan 8 kaydı bulunduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.