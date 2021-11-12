İstanbul'da Polis Akademisi sınavında usulsüzlük operasyonu: 8 şüpheli yakalandı - Haberler
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İstanbul'da Polis Akademisi sınavında usulsüzlük operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'da Polis Akademisi sınavında usulsüzlük operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 yılında Polis Akademisine giriş sınavında usulsüzlük yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 yılında Polis Akademisine giriş sınavında usulsüzlük yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Polis Akademisine giriş için 2012 yılındaki sınavda yapılan usulsüzlüğe ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ilişkin, sınava FETÖ/PDY silahlı terör örgüte ait evlerde hazırlanan şahıslar ile evlerde mahrem imamlık yapan, bu evlere öğrencileri yönlendirenler şeklinde beyanların bulunduğu, aralarında ID tespiti yapılmayan ByLock kullanıcısı bulunduğu ve büfe/ankesör aramalarının tespit edildiği öğrenildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL

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