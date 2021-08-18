İstanbul'da iş yeri yangını

İstanbul Kartal'da, bir halıcı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstanbul Kartal'da, bir halıcı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Yeşilyurt Sokak'ta 7 katlı bir binanın giriş katındaki halıcı dükkanının bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın dükkanın üst katına sıçrarken, tutuşan halılardan çıkan duman binanın üst katlarına da yayıldı.

Polis ekiplerince sokakta ve dükkanın etrafında güvenlik önlemi alınırken, itfaiye yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndüren itfaiye ekipleri, dükkanın içinde biriken yoğun dumanı tahliye etmek için iş yerinin camlarını kırdı.

Yangında ölen yada yaralanan olmazken, iş yeri içerisinde bulunan halılar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk