Son dakika gündem: İstanbul'da gözaltına alınan FETÖ şüphelisi vergi müfettişi adli kontrolle salıverildi - Haberler
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Son dakika gündem: İstanbul'da gözaltına alınan FETÖ şüphelisi vergi müfettişi adli kontrolle salıverildi

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: İstanbul'da gözaltına alınan FETÖ şüphelisi vergi müfettişi adli kontrolle salıverildi

Son dakika haber: Edirne'deki soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi vergi müfettişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSTANBUL (AA) - Edirne'deki soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi vergi müfettişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "mahrem KPSS çalışma evi ve memur yapılanmasının" deşifresine yönelik soruşturmada gözaltına alınan İstanbul'da görevli vergi müfettişi E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen E.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüpheli E.K, Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 gün önce İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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