Son dakika gündem: İstanbul'da eylem hazırlığındaki terör örgütü DHKP/C üyesi 2 şüpheli tutuklandı Son dakika haberlerine göre Beylikdüzü'nde, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları ve sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Beylikdüzü'nde, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları ve sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt merkezinden gelen şifreli mesajlar doğrultusunda sansasyonel eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta Beylikdüzü'nde bir depoya düzenlenen operasyonda DHKP/C adına faaliyette bulunduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 16 el bombası, 1 pompalı tüfek, 29 mermi, 2 yedek şarjör ve el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan 147 torpil, 11 ateşleme fitili ile çeşitli elektronik malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA