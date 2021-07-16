Son Dakika | İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 8 gözaltı
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Son Dakika | İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 8 gözaltı

Son Dakika | İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 8 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İSTANBUL'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İstanbul'da 7 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütle bağlantılı olduğu belirlenen Türk ve yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.  Operasyon anları kameralara yansırken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


- İstanbul
Son Dakika | İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 8 gözaltı
Son Dakika | İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 8 gözaltı
Son Dakika | İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 8 gözaltı
Son Dakika | İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 8 gözaltı
Son Dakika | İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 8 gözaltı
Son Dakika | İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 8 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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