Son dakika haberleri: Sultangazi'de bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Sultangazi'de bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Sultangazi'de bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi 2393. Sokak'taki bir binanın bodrum katında bulunan depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür