Son dakika haberleri: Sultangazi'de bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri: Sultangazi'de bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Sultangazi'de bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Sultangazi'de bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi 2393. Sokak'taki bir binanın bodrum katında bulunan depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Son dakika haberleri: Sultangazi'de bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Sultangazi'de bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Sultangazi'de bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Sultangazi'de bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Sultangazi'de bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Sultangazi'de bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Sultangazi'de bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Sultangazi'de bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Sultangazi'de bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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