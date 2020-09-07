Son dakika gündem: İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
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Son dakika gündem: İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da sabah saatlerinde 6 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Son dakika gündem: İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
07.09.2020 06:45 | Son Güncelleme: 07.09.2020 06:49

İstanbul'da sabah saatlerinde 6 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel harekat ekipleri ve helikopter destekli operasyonda 35 adrese baskın yapıldı. 

İstanbul genelinde sabah saatlerinde Esenler merkezli Arnavutköy, Güngören, Bağcılar, Bayrampaşa ve Küçükçekmece ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 6 ilçede daha önceden belirlenen 35 adrese baskın yapıldı. 200 polisin katıldığı operasyona özel harekat ekipleri ve polis helikopteri de destek verdi. Hassas burunlu narkotik köpekleri de baskın yapılan adreslerde aramalara katıldı. Öte yandan Esenler'de gözaltına alınan bir kişinin evinde pompalı tüfek ve fişek ele geçirildi. 

- İstanbul

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Kaynak: DHA

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