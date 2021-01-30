İstanbul'da 104 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonlar kamerada
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İstanbul'da 104 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonlar kamerada

30.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 30.01.2021 16:21
İstanbul'da 104 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonlar kamerada

İSTANBUL'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda uyuşturucu madde, para ve silahın ele geçirildiği operasyon kameralara da yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, 29 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunan adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 26 kilo 480 gram likit metamfetamin, 478 gram esrar, 71 kilo 832 gram bonzai, 4 kilo 775 gram kristal metamfetamin, 1 kilo 132 gram sentetik kannabionid, 11 kilo 840 gram kimyasal madde, 332 gram esrar, 14,5 gram marihuana, 54 gram skunk, 9 gram eroin, 5 gram kokain, 3 adet ecstacy, 4 adet suboxone, 1 adet tabanca, 50 adet fişek, 6 bin 795 lira, bin Amerikan doları, 10 euro, olmak üzere nakit döviz cinsi para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 104 kilo 633 gram uyuşturucu madde ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan, gözaltına alınan 40 kişiden haklarında uyuşturucu suçlarından arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 şüpheli tutuklanırken, 36 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.


İstanbul'da 104 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonlar kamerada
İstanbul'da 104 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonlar kamerada
İstanbul'da 104 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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